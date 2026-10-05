Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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05.10.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Montagnachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Leonteq. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 20,20 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 20,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'466 Punkten steht. Die Leonteq-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,55 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,45 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Leonteq-Aktien beläuft sich auf 14'166 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 9,42 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF.
Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,16 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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