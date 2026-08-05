Leonteq Aktie News: Anleger greifen bei Leonteq am Mittwochmittag zu

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 17,34 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'384 Punkten steht. Die Leonteq-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,36 CHF an. Bei 17,16 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'710 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,92 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 10,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 70,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Leonteq seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,367 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 10.02.2028 wird Leonteq schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 1,06 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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