Leonteq Aktie News: Leonteq behauptet sich am Freitagvormittag

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Leonteq-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 21,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'231 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Leonteq-Aktie bisher bei 21,20 CHF. Bei 21,00 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Abschläge von 51,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Leonteq-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,16 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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