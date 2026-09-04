Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagnachmittag stabil

Zum Vortag unverändert notierte die Leonteq-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 21,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'215 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Leonteq-Aktie sogar auf 21,45 CHF. Die Leonteq-Aktie sank bis auf 20,95 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'252 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Mit einem Zuwachs von 6,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 10,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,383 CHF je Leonteq-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Leonteq wird am 11.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

In der Leonteq-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,16 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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