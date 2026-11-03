Leonteq Aktie News: Leonteq verteuert sich am Vormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 19,48 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'815 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Leonteq-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,48 CHF an. Bei 19,48 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 506 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 14,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 47,64 Prozent sinken.

Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.

Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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