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03.11.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von Leonteq gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Leonteq-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 19,48 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 19,48 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'815 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Leonteq-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,48 CHF an. Bei 19,48 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 506 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 14,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 47,64 Prozent sinken.
Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.
Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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