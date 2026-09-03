Leonteq Aktie News: Leonteq macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Die Leonteq-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 20,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'172 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Leonteq-Aktie legte bis auf 20,85 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 526 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 6,95 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,08 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,383 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Leonteq einen Gewinn von 1,16 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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