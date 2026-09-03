Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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03.09.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Leonteq gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Leonteq-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 21,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 21,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. Die Leonteq-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,15 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'982 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 51,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Leonteq Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 10.02.2028 wird Leonteq schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,16 CHF je Leonteq-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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