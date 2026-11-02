Leonteq Aktie News: Leonteq am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,0 Prozent auf 19,26 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten realisiert. Die Leonteq-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,00 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,04 CHF. Bisher wurden heute 6'087 Leonteq-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Leonteq-Aktie 15,78 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,04 Prozent.

Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Leonteq Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,30 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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