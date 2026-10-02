Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Leonteq-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 20,35 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'342 Punkten steht. Der Kurs der Leonteq-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,35 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 276 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,20 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 49,88 Prozent sinken.

Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Leonteq im Jahr 2026 1,16 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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