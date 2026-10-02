Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag im Minus

Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 20,15 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Leonteq-Aktie bis auf 20,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 14'096 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Leonteq-Aktie 10,67 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,383 CHF je Leonteq-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,16 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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