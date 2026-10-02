Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.10.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 20,15 CHF.
Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 20,15 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Leonteq-Aktie bis auf 20,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 14'096 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Leonteq-Aktie 10,67 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,383 CHF je Leonteq-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,16 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie
Leonteq-Aktie in Grün: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick
Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten
Leonteq-Aktie fällt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
02.10.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Leonteq-Aktie in Grün: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick (AWP)
|
30.09.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leonteq von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Leonteq-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten (AWP)
|
21.09.26
|Medienmitteilung: Leonteq publiziert Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung 2026 (EQS Group)
Analysen zu Leonteq AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Leonteq am 02.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.