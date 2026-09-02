Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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02.09.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau
Die Aktie von Leonteq zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Bei der Leonteq-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 21,00 CHF.
Die Leonteq-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 21,00 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'145 Punkten liegt. Die Leonteq-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,05 CHF. Die Leonteq-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,00 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,05 CHF. Zuletzt wechselten 4'162 Leonteq-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 5,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 105,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Leonteq wird am 11.02.2027 gerechnet. Am 10.02.2028 wird Leonteq schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,16 CHF je Leonteq-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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