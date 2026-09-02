Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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02.09.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Leonteq
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Leonteq. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 20,75 CHF.
Die Leonteq-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 20,75 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'153 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Leonteq-Aktie bis auf 20,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,05 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'458 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 7,47 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 50,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Leonteq-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF aus.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Leonteq Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Leonteq einen Gewinn von 1,16 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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