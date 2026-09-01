Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Vormittag nordwärts

Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 21,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Leonteq-Aktie bei 21,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 371 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 4,21 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Leonteq-Aktie 109,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,367 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.

Leonteq wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,09 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie dreht ins Minus: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen

Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September

Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt