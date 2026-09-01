Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Leonteq-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 20,80 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Leonteq-Aktie bis auf 20,75 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 13'356 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 103,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,367 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Leonteq-Gewinn in Höhe von 1,09 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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