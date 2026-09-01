Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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01.09.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq gibt am Mittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Leonteq. Zuletzt ging es für die Leonteq-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 20,80 CHF.
Die Leonteq-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 20,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'026 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Leonteq-Aktie bei 20,80 CHF. Bei 21,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'718 Leonteq-Aktien.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 7,21 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 50,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Leonteq seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,367 CHF je Aktie ausschütten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,09 CHF je Leonteq-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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