Leonteq-Aktie höher: JCR bestätigt "BBB+"-Rating für Leonteq

Die Bewertung wiederspiegle die relativ stabile Ertragskraft von Leonteq sowie die ausreichende Liquidität und die solide Kapitalbasis, heisst es in einer Mitteilung der Ratingagentur vom Freitag.

Auf der anderen Seite seien die Erträge bei Leonteq stark von den Marktbedingungen abhängig. JCR werde insbesondere beobachten, ob es Leonteq wie geplant gelinge, den Betriebsertrag bis zum Jahr 2026 auf 450 bis 500 Millionen Franken zu steigern.

Für die Leonteq-Aktie geht es am Freitag an der SIX zeitweise um 1,42 Prozent aufwärts auf 46,50 Franken.

ra/tv

Zürich (awp)