Leonteq-Aktie dreht ins Plus: Leonteq verschlankt Management und stellt Führung neu auf

Damit sollen Entscheidungen schneller getroffen und interne Abläufe verbessert werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Demnach gehören der neuen Geschäftsleitung CEO Christian Spieler, CFO Hans Widler, CRO Reto Quadroni, COO Manish Patnaik sowie General Counsel Jasmin Koelbl-Vogt an. Alessandro Ricci und Markus Schmid scheiden aus und verlassen das Unternehmen.

Im Zuge der Neuorganisation bildet Leonteq ein erweitertes Führungsteam. Dieses umfasst künftig Lorenzo Leccesi (neuer Leiter Investmentlösungen), Alexander van Gasselt und Karthik Eswar (beide Co-Leiter des Marktgeschäfts). Die Suche für eine Nachfolge des bald pensionierten CRO Reto Quadroni sei bereits im Gang.

Leccesi ist seit 2023 bei Leonteq tätig und war zuvor über 15 Jahre bei grossen Investmentbanken, etwa bei Citibank in London und bei JPMorgan, wo er zuletzt für das Geschäft mit UK-Aktien-Derivaten zuständig war.

Die Personalabteilung übernimmt neu Isabelle Hauser, nachdem auch Markus Schmid ausscheidet. Laut Verwaltungsratspräsident Christopher Chambers sind die Veränderungen Teil der Strategie, Leonteq stärker auf Kundenbedürfnisse und Technologie auszurichten.

Hauser bringt über 17 Jahre Erfahrung im Personalwesen mit. Vor ihrem Wechsel 2024 war sie unter anderem bei Schroders und State Street tätig, zuletzt als Leiterin HR Schweiz & Österreich.

Die Leonteq-Aktie gewinnt nach anfänglichen Verlusten am Donnerstag an der SIX zeitweise 1,5 Prozent auf 16,24 Franken.

jl/cf

Zürich (awp)