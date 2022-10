Leonteq-Aktie bricht ein: Leonteq wird Beihilfe zu möglicher Geldwäscherei vorgeworfen

Die "Financial Times" schreibt mit Berufung auf Whistleblower, die Zürcher Derivatboutique habe möglicherweise Geldwäscherei und Steuerhinterziehung zugelassen.

Im Fokus stünden zwei Handels-Deals von Anfang 2021. Laut den Whistleblowern hätten diese wegen Verdachts auf Geldwäscherei und Steuerhinterziehung den französischen Behörden gemeldet werden müssen. Dies, nachdem sich herausgestellt hatte, dass hohe Kommissionen an ein Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln gezahlt worden seien - statt an den Broker in Frankreich, der die Leonteq-Investment-Produkte verkauft habe.

Die FT zitierte Leonteq mit einer Stellungnahme, der zufolge die Gesellschaft eine strikte Nulltoleranz-Politik gegen nicht Compliance-konformes Geschäftsgebaren fahre. Alle Vorwürfe seien sorgfältig gehandhabt worden. Eine Untersuchung habe jedoch ergeben, dass es keine wesentlichen Mängel vorgelegen seien.

EY zu wenig unabhängig für Untersuchung

Allerdings stellt FT die Unabhängigkeit der Untersuchung in Frage. So habe Leonteq ausgerechnet die eigene Revisorin EY Schweiz beauftragt statt einer unabhängigen Firma. EY sei dann auch zum Schluss gekommen, die Transaktionen müssten nicht gemeldet werden. Gegenüber der FT sagte Leonteq, die Untersuchung sei nicht vom üblichen Audit-Team ausgeführt worden.

In dem Untersuchungsbericht vermerkte EY laut FT, dass wenn die Geschäfte so abgewickelt worden seien, wie das Team im Nahen Osten es beschreibe, dann habe Leonteq "keine Kontrolle" darüber, ob Unternehmen, die Leonteq-Produkte vertrieben, die Regeln brechen würden.

Als Problem stellten die internen Whistleblower auch eine bei Leonteq verbreitete "informelle" Kommunikation dar, etwa über Whatsapp. Gegenüber der FT hielt Leonteq fest, Whatsapp und andere Messenger-Dienste seien firmenintern nicht erlaubt, um mit Kunden zu kommunizieren.

Leonteq stellte gegenüber AWP eine Stellungnahme gegen Mittag in Aussicht.

Die Leonteq-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 15,85 Prozent auf 40,60 CHF.

Zürich (awp)