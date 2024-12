Leonteq-Aktie bricht ein: Leonteq gibt Update zum Geschäftsverlauf - Gewinn klar unter Vorjahr

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet sie lediglich noch einen Gewinn vor Steuern im einstelligen Millionenbereich.

Gemäss Mitteilung vom Donnerstag verarbeitete Leonteq von Juli bis November 2024 über 108'000 Kundentransaktionen (+34% geg. VJ), wobei das gesamte Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf ca. 9,8 Milliarden Franken gestiegen sei. Leonteq spricht in diesem Zusammenhang von einem "starken Kundengeschäft".

Ähnlich wie in der ersten Jahreshälfte 2024 habe sich das "wettbewerbsintensive Marktumfeld" aber auf die Marge ausgewirkt. Diese wird für den genannten Zeitraum mit 68 Basispunkten beziffert. Insgesamt belief sich der Kommissions- und Dienstleistungsertrag in den ersten elf Monaten 2024 den Angaben zufolge auf ca. 199 Millionen Franken, was einem Anstieg von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche.

Das Handelsergebnis belief sich von Juli bis November 2024 laut Mitteilung auf ca. 12 Millionen Franken. Dies reflektiere positive Beiträge aus Hedging-Aktivitäten aufgrund kurzfristiger Marktvolatilität im August, negative Hedging-Beiträge aufgrund eines operationellen Risikoereignisses im Oktober sowie einen anhaltenden Rückgang der Marktvolatilität im November 2024 nach den US-Wahlen. Insgesamt verringerte sich das Handelsergebnis in den ersten elf Monaten 2024 um gut ein Drittel auf ca. 23 Millionen Franken (VJ 36 Mio).

Weiterhin "starkes Eigenkapital"

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen sowie der Gewinneinziehung in Höhe von 9,3 Millionen Franken hat Leonteq ihre Guidance revidiert und erwartet nun für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn vor Steuern im einstelligen Millionenbereich. 2023 lag dieser Wert bei VJ 18,4 Mio, wobei er damals gegenüber 2022 bereits um 90 Prozent eingebrochen war. Im Juli anlässlich der Halbjahreszahlen hiess es bei Leonteq noch, man wolle den Gewinn 2024 gegenüber dem Vorjahr steigern.

Leonteq betont in der Mitteilung weiter, dass das Unternehmen weiterhin über ein starkes Eigenkapital verfüge. Diese belief sich demnach per Ende November 2024 auf ca. 800 Millionen Franken, verglichen mit 780 Millionen per Ende 2023.

Die definitiven Zahlen des Geschäftsjahres 2024 werden am 6. Februar 2025 veröffentlicht.

Die Leonteq-Aktie rutscht an der SIX deutlich ab und verliert zeitweise 11,46 Prozent auf 20,85 CHF:

Zürich (awp)