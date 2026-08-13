Leo A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Leo A veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Leo A ein EPS von -1.630 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Leo A 13.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch