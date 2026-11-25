Leo A hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.4 Millionen USD – ein Plus von 1.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Leo A 12.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch