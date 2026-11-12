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12.11.2026 06:44:57
Lenzing prüft Kaufangebote für Standort im Südburgenland
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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|EQS-News: Lenzing invests EUR 27 mn (USD 31 mn) to strengthen specialty fiber capabilities for nonwovens in Mobile, USA (EQS Group)
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|EQS-News: Lenzing investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) zur Stärkung der Spezialfaserkapazitäten für Vliesstoffanwendungen in Mobile, USA (EQS Group)
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10.11.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime steigt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Lenzing AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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