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07.08.2026 06:37:00
Lenzing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lenzing hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.10 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenzing ein EPS von -1.020 EUR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 651.7 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 650.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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