Lenzing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lenzing hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.10 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenzing ein EPS von -1.020 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 651.7 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 650.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch