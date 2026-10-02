Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505
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02.10.2026 15:09:01
Lenzing muss Kapitalbedarf stillen und setzt Aktionäre unter Druck
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenzing AG
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02.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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02.10.26
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02.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
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02.10.26
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02.10.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
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02.10.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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02.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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02.10.26
|Schwacher Handel: ATX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Lenzing AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.