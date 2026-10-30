LENZ Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LENZ Therapeutics hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LENZ Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0.590 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 72.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch