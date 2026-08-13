LENZ Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LENZ Therapeutics veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

LENZ Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 5.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch