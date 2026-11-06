Lenskart Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lenskart Solutions gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.31 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.590 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.45 Milliarden INR – ein Plus von 35.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenskart Solutions 20.96 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.44 INR sowie einem Umsatz von 28.06 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch