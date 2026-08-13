Lenskart Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lenskart Solutions hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.28 INR gegenüber 0.350 INR im Vorjahresquartal.

Lenskart Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.14 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1.02 INR je Aktie sowie einen Umsatz 26.29 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch