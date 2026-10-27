Lens Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lens Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Lens Technology mit einem Umsatz von insgesamt 2.82 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2.38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch