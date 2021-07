Lenovo Wählt Die Ai-gestützte Software Gep Smart, Um Seine Direkten Ausgaben Zu Verwalten Und Die Transformation Des Beschaffungsmanagements Auf Globaler Ebene Zu Ermöglichen

- Lenovo entscheidet sich für die komplett integrierte Beschaffungsplattform von GEP, um seine Herausforderungen im Bereich der Direktbeschaffung durch Lösungen von GEP für Sourcing, Projekt- und Lieferantenmanagement optimal zu bewältigen.

Clark, N.J., 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- GEP®, ein weltweit führender Anbieter von Beschaffungssoftware und -services für die Fortune 500 und Global 2000, hat heute bekannt gegeben, dass sich das marktführende Technologieunternehmen Lenovo nach einem gründlichen Auswahlprozess für GEP SMART™ entschieden hat; es handelt sich dabei um die führende Beschaffungssoftware-Plattform in der Branche.

Lenovo ist ein globales Unternehmen mit einem Umsatz von 60 Milliarden USD, das seinen Hauptsitz in Hongkong hat und weltweit Kunden in 180 Märkten bedient. Lenovo wird die GEP SOFTWARE™ dazu verwenden, um seine globale Beschaffung sowie die Lieferantenbeziehungen für alle direkten Ausgaben zu managen. In einer Zeit, in der Lenovo nach wie vor schnell wächst und ein hohes Mass an Innovation an den Tag legt, wird GEP SOFTWARE die unternehmenseigenen Lösungen von Lenovo durch eine breite Palette an Cloud-nativen Anwendungen unterstützen:

Komplexes Management des Direkteinkaufs durch die Sourcing- und Projektmanagement-Lösungen innerhalb von GEP SMART

Umfassende Evaluierung der Lieferantenleistung, Informations- und Risikomanagement zur Minimierung des Risikos und zur Wertsteigerung in der globalen Lieferkette

Kontinuierliche Bereitstellung von intelligenten Technologielösungen und -services

GEP SMART ist eine komplett integrierte, Cloud-native Source-to-Pay-Plattform, mit einer datenzentrierten Struktur basierend auf AI und herausragender Benutzerfreundlichkeit. GEP SMART garantiert für Kunden der Fortune 500 und Global 2000 eine optimale Effizienz, Agilität, Transparenz und implementierbare Intelligenz in Verbindung mit allen Beschaffungs- und Einkaufsaktionen. Gleichzeitig werden dabei unnötige Infrastruktur- und Supportkosten eliminiert, um die jeweiligen Gewinnspannen zu optimieren.

Über GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARETM bietet preisgekrönte digitale Plattformen für Beschaffungs- und Lieferkettenmanagement. Diese helfen globalen Unternehmen dabei, flexibler, belastbarer, wettbewerbsfähiger und profitabler zu agieren.

Mit seiner gut durchdachten, eleganten Benutzeroberfläche und flexiblen Workflows bietet GEP® den Anwendern einen intuitiven digitalen Arbeitsbereich, der zu einer ausserordentlich hohen Benutzerakzeptanz und zu deutlichen Steigerungen der Produktivität von Mitarbeitern bzw. Teams führt.

Die Produkte von GEP nutzen maschinelles Lernen und kognitive Computing-Technologien, moderne Daten- und Semantik-Technologien, IoT-, Mobil- und Cloud-Technologien und sind so konzipiert, dass technologische Innovationen kontinuierlich eingebracht werden können.

Die Software von GEP lässt sich schnell und einfach in ältere Systeme von Drittanbietern wie SAP, Oracle sowie die wichtigsten ERP- und F&A-Softwarelösungen integrieren. Ausserdem bietet GEP einen hervorragenden Service und Support, was das Unternehmen zu einem Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit und -treue gemacht hat.

GEP nimmt in mehreren Gartner Magic Quadrants führende Positionen ein und seine Cloud-Software und digitalen Business-Plattformen erhalten regelmässig Auszeichnungen und Anerkennungen von Branchenanalytikern, Forschungsunternehmen und Medien, z. B. Gartner, Forrester, IDC und Spend Matters.

GEP SOFTWARE ist Teil von GEP, mit Hauptsitz in Clark, New Jersey (USA) - dem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Beschaffungs- und Lieferkettenstrategie, Software und Managed Services. Weiter Informationen finden Sie unter www.gepsoftware.com.

Media Contact

Derek Creevey

Direktor, PR

GEP

Tel.: +1 732-382-6565

Email: derek.creevey@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg