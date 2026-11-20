Lenovo Group hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.550 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 30.24 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.48 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch