Lenovo Group liess sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lenovo Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.41 HKD gegenüber 0.220 HKD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48.25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 237.13 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 159.96 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch