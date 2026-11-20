Lenovo Group hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.35 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 146.39 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 203.86 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch