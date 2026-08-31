Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Montagmittag billiger

Die Lenovo Group-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 3,30 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 25'584 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Lenovo Group-Aktie bei 3,25 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,28 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 8'265 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2026 bei 3,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Kursplus von 17,60 Prozent wieder erreichen. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,078 USD. Am 13.08.2026 äusserte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD gegenüber 0,32 HKD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Lenovo Group wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,217 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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