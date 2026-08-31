Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Lenovo Group-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,31 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der bislang bei 25'584 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,31 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lenovo Group-Aktie bisher bei 3,28 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 3,28 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'065 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 3,88 EUR markierte der Titel am 13.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,25 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,94 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,52 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,078 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,420 HKD je Wertpapier. Am 13.08.2026 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211.10 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Lenovo Group wird am 29.10.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,217 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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