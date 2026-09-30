Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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30.09.2026 16:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 3,89 EUR.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,1 Prozent auf 3,89 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'523 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 81'301 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Am 25.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 0,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 75,77 Prozent wieder erreichen.
Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,420 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,078 USD aus. Am 13.08.2026 äusserte sich Lenovo Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,32 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 211.10 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den Lenovo Group-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,220 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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