Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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30.09.2026 09:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag leichter
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 3,88 EUR.
Der Lenovo Group-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 3,88 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 24'523 Punkten realisiert. Die Lenovo Group-Aktie sank bis auf 3,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50'300 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 4,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,90 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 75,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2026 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,078 USD aus. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Lenovo Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 HKD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,220 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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