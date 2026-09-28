Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Lenovo Group-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 4,02 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'510 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,10 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 22'974 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,22 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,11 Prozent hinzugewinnen. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,078 USD belaufen. Lenovo Group gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 211.10 Mrd. HKD im Vergleich zu 146.96 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,220 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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