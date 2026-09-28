Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Montagvormittag im Sinkflug

Die Lenovo Group-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 3,99 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'510 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,99 EUR ein. Bei 4,10 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3'493 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Gewinne von 5,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 0,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 323,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,420 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,078 USD aus. Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 211.10 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenovo Group einen Umsatz von 146.96 Mrd. HKD eingefahren.

Die Lenovo Group-Bilanz für Q2 2027 wird am 29.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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