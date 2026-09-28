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Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065

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28.09.2026 09:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Montagvormittag im Sinkflug

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Montagvormittag im Sinkflug

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 3,99 EUR.

Lenovo Group
3.76 CHF -4.06%
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Die Lenovo Group-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 3,99 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'510 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,99 EUR ein. Bei 4,10 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3'493 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Gewinne von 5,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 0,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 323,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lenovo Group-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,420 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,078 USD aus. Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 211.10 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenovo Group einen Umsatz von 146.96 Mrd. HKD eingefahren.

Die Lenovo Group-Bilanz für Q2 2027 wird am 29.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lenovo Group Anlegern eine Freude

Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
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24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.92 SRB97U
Short 14’907.66 13.67 SD2BJU
Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
SMI-Kurs: 13’980.49 28.09.2026 11:20:36
Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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