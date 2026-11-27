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27.11.2026 12:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag im Bullenmodus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lenovo Group. Das Papier von Lenovo Group legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 8,9 Prozent auf 2,13 EUR.
Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere um 12:28 Uhr 8,9 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 22'226 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lenovo Group-Aktie legte bis auf 2,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'438 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 4,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 98,12 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,94 EUR. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Mit Abgaben von 55,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,066 USD je Lenovo Group-Aktie. Am 19.11.2026 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Lenovo Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,41 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 HKD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Lenovo Group im vergangenen Quartal 237.13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lenovo Group 159.96 Mrd. HKD umsetzen können.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,317 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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