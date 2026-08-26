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Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065

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26.08.2026 09:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag im Minusbereich

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 3,37 EUR.

Lenovo Group
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 3,37 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'511 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Lenovo Group-Aktie bei 3,37 EUR. Mit einem Wert von 3,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 2'850 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2026 auf bis zu 3,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Bei 0,94 EUR fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 72,07 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,078 USD. Am 13.08.2026 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 211.10 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,217 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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