Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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25.09.2026 16:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Freitagnachmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Zuletzt sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 4,17 EUR zu.
Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere um 16:28 Uhr 3,0 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 24'761 Punkten notiert. In der Spitze legte die Lenovo Group-Aktie bis auf 4,17 EUR zu. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 4,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54'720 Lenovo Group-Aktien.
Am 18.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,21 EUR. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 1,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,94 EUR am 26.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,420 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,078 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lenovo Group am 13.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 211.10 Mrd. HKD gegenüber 146.96 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,220 USD je Lenovo Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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