Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Mittag höher

Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 4,15 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 24'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lenovo Group-Aktie legte bis auf 4,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,14 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'240 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,21 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 77,32 Prozent wieder erreichen.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,420 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,078 USD belaufen. Lenovo Group liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD gegenüber 0,32 HKD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 211.10 Mrd. HKD gegenüber 146.96 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,220 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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