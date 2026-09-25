Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group verteuert sich am Vormittag

Um 09:28 Uhr sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 4,16 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 24'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,16 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,14 EUR. Der Tagesumsatz der Lenovo Group-Aktie belief sich zuletzt auf 8'000 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 77,37 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,078 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,420 HKD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lenovo Group am 13.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 211.10 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 146.96 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 29.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2027 0,220 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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