Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 3,0 Prozent auf 3,38 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'517 Punkten steht. Die Lenovo Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,38 EUR an. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 3,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 19'500 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2026 bei 3,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Lenovo Group-Aktie ist somit 14,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 72,15 Prozent sinken.

Nach 0,420 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,078 USD je Lenovo Group-Aktie. Lenovo Group gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,64 Prozent auf 211.10 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146.96 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,217 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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