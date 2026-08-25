Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group am Vormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 3,38 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 25'517 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Lenovo Group-Aktie bis auf 3,38 EUR zu. Bei 3,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 19'000 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 3,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,81 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2026 mit 0,420 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,078 USD je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 211.10 Mrd. HKD gegenüber 146.96 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Lenovo Group am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lenovo Group-Aktie in Höhe von 0,217 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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