Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 6,5 Prozent auf 2,15 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 22'383 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Lenovo Group-Aktie bis auf 2,12 EUR ein. Bei 2,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 514 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 4,22 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 96,28 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,21 Prozent würde die Lenovo Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 USD. Am 19.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,41 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,22 HKD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 237.13 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 159.96 Mrd. HKD umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Lenovo Group Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,310 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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