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24.09.2026 16:29:00

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group fällt am Nachmittag

Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group fällt am Nachmittag

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 4,02 EUR ab.

Lenovo Group
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Um 16:28 Uhr rutschte die Lenovo Group-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,5 Prozent auf 4,02 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'834 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Lenovo Group-Aktie bei 4,02 EUR. Mit einem Wert von 4,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lenovo Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'595 Stück gehandelt.

Am 18.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 0,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,420 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,078 USD belaufen. Am 13.08.2026 lud Lenovo Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Lenovo Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,39 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 HKD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 211.10 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 146.96 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,220 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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