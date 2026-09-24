Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 4,03 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'834 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lenovo Group-Aktie bis auf 4,03 EUR. Mit einem Wert von 4,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 27'210 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Bei 4,21 EUR erreichte der Titel am 18.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 4,39 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,94 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 76,61 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,078 USD, nach 0,420 HKD im Jahr 2026. Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,32 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211.10 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 146.96 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,220 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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