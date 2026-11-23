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23.11.2026 16:29:00
Lenovo Group Aktie News: Lenovo Group haussiert am Nachmittag
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 24,0 Prozent auf 2,21 EUR zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 24,0 Prozent auf 2,21 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 22'410 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lenovo Group-Aktie bei 2,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,03 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 89'072 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Am 25.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,22 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 90,95 Prozent. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 134,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Lenovo Group seine Aktionäre 2026 mit 0,420 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,061 USD je Aktie ausschütten. Am 19.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,22 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 237.13 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 159.96 Mrd. HKD umgesetzt.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Lenovo Group Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,304 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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